ERC defensa els canvis del govern: "Quan tothom es posa en mode electoral cal saber comunicar"

En una entrevista a la Brúixola, la portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha donat explicacions sobre els canvis al govern català: "El que està fent Aragonès és reforçar el govern per encarar un últim any i on és tan important el que fas com el que ets capaç de transmetre", en al·lusió també a la incorporació de Sergi Sabrià com a viceconseller d'Estratègia i Comunicació. Sobre l'ascens de Vilagrà com a vicepresidenta, la portaveu republicana ha explicat que "és un reconeixement a la feina que estava fent des de la sortida de Junts del govern". Sans ha assegurat que la remodelació pretén encarar un moment "de molt soroll" i en "un moment en què tothom es posa en mode electoral, has de saber comunicar". També ha reivindicat que Aragonès estigui disposat a esgotar la legislatura: "Feia molts anys que no passava en aquest país".

Els pressupostos

Sobre la negociació dels pressupostos, Sans ha assegurat que han obert converses amb PSC, Junts, comuns i CUP i a tots ells els ha demanat "voluntat real de negociació". Sobre el Hard Rock, un dels esculls amb PSC i comuns, Sans ha assegurat que mantenen la mateixa postura que en els comptes anteriors i no hi haurà cap partida als pressupostos d'enguany. Sans ha explicat que el pla director urbanístic s'aprovarà quan tinguin els informes ambientals que ho avalin tot i que també ha precisat que cal tenir en compte "el context de sequera". En tot cas, la republicana ha deixat clar que "no es pot accelerar com demanen uns ni podem anar en contra d'un projecte que està en tràmit i té el suport majoritari".

Un altre dels temes que està a taula és l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sobre aquesta qüestió, la diputada republicana ha demanat tenir en compte la globalitat aeroportuària de Catalunya i anar més enllà del Prat: "El que no apostem és per l'increment del ciment".

Preguntada per com els pressupostos de l'Estat o els de Barcelona poden condicionar els de Catalunya, Sans ha afirmat que "en l'àmbit estatal hi haurà pressusostos si passen segons quines coses" i ha recordat tots els temes que estan oberts, com l'amnistia, el traspàs de rodalies o el referèndum. També ha demanat al PSOE "arribar fins al final" en la investigació política de l'anomenada Operació Catalunya. En tot cas, Sans també ha alertat al PSC i als comuns que "és difícil d'explicar que aquells partits que diuen que tenen la mà estesa, en un context inflacionista, siguin capaços de renunciar a les negociacions dels pressupostos". Per això, ha fet una crida a què facin "un exercici de responsabilitat".

La immigració

Sobre el debat de la immigració, Raquel Sans ha assegurat que la proposta d'ERC és "complexa" perquè és un repte complex, però ha apostat per la llengua com a elment de cohesió, combatre la segregació escolar i ha reclamat "fugir dels discursos que criminalitzen la immigració".