Entra en funcionament a Terrassa el centre Barnahus, el centre integral per víctimes d'abús sexual

S’ha inaugurat a Terrassa la primera de les 12 noves Barnahus a Catalunya. El centre, ubicat provisionalment a l’edifici del Vapor Gran mentre es construeix la seu definitiva al nord de la ciutat, atendrà uns 450 infants i adolescents dels Vallès Occidental que han patit abús sexual i a les seves famílies.

Model pioner

Es tracta d’un model d’atenció integral a les víctimes on tots els departaments que intervenen en un cas d’abús sexual es coordinen i treballen sota el mateix sostre i en unes dependències amb un entorn amable per la víctima. Tal com ha explicat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, es tracta d’una iniciativa pionera al sud d'Europa.

Primer centre de 12 previstos

El centre inaugurat a Terrassa és centre provisional, el definitiu estarà llest el 2026, i s’ha posat en marxa després de la prova pilot a Tarragona. Al llarg del 2024, el departament de Drets Socials obrirà nous Barnahus a Tortosa, Lleida, la Seu d’Urgell, Girona, Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat, Barcelona, Granollers, Badalona, Mataró i Manresa. Aquest model evita que la víctima hagi de declarar fins a quatre vegades a comissaries i jutjats.

Evitar múltiples declaracions

Tal com ha explicat a Onda Cero l’experta en abús sexual infantil i membre del Col·legi de Psicologia de Catalunya, Carolina Palomar, centres com aquests són imprescindibles per tractar els casos d’abusos a menors. Així, s’evita que la víctima hagi de declarar una mitjana de quatre vegades en diversos llocs i davant diferents persones. I és que això pot provocar que les víctimes revisquin traumes totalment innecessaris.

L’equip professional que treballarà a la Barnahus de Terrassa està format per una coordinadora, dues treballadores socials, dos psicòlegs i una administrativa.

Les instal·lacions estan situades a l’edifici del Vapor Gran, al centre de la ciutat. Seguint amb el model de Tarragona, la nova Barnahus compta amb una recepció, tres sales d'espera separades equipades amb mobles, joguines, revistes, llibres... adients a l'edat i a les necessitats dels infants i adolescents; dues sales on entrevistar i atendre les víctimes i dues més per a l’atenció a les famílies; una sala d'exploració forense; una sala d'observació per veure les entrevistes d'exploració i les entrevistes forenses; una sala d'exploració mèdica; diversos espais de treball per als professionals, i una petita cuina, entre d’altres.