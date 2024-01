Els transportistes catalans alerten de pèrdues milionàries per les protestes dels agricultors francesos

Els transportistes catalans han alertat que les protestes dels agricultors francesos els estan provocant pèrdues milionàries. Concretament, parlen de 10 milions d’euros cada dia. Asseguren que se senten “ostatges” d’aquestes reivindicacions i acusen les autoritats franceses de “passivitat” davant el bloqueig de les carreteres.

Així ho han manifestat des de l’Associació General d'Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya (AGTC). El seu secretari general, Carlos Folchi, ha recordat, en declaracions a Onda Cero, que a la Unió Europea s’ha de garantir la lliure circulació de persones, béns i mercaderies. Com que creu que França no l’està garantint, ha instat les autoritats espanyoles a ajudar-los. "Exigim que demanin als seus homòlegs francesos que es respecti i es mantingui el compliment dels tractats de la UE, i que es facilitin els mitjans oportuns per tal que la circulació dels transportistes sigui real i efectiva", ha dit Folchi.

Tal com ha indicat ell mateix, uns 20.000 transportistes travessen cada dia la frontera entre Catalunya i França. Per tant, ha advertit que aquesta situació està afectant personalment molts treballadors, que queden atrapats a les carreteres.

Afectades les exportacions

També ha avisat de l’impacte en l’economia catalana i espanyola: "Les exportacions es veuen directament afectades per aquest risc que la mercaderia es quedi penjada durant l'operació de transport i sense assegurar al propietari que aquesta arribarà al seu destí".

Aquest matí, els agricultors francesos han anunciat que, a partir de les dues del migdia, començarien un bloqueig total i indefinit als accessos de París. Ens trobem, doncs, en un dilluns ‘negre’ per als transportistes que han de travessar França.