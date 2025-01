Els sindicats recórren als carrers per combatre el tacticisme polític del PSOE i Junts

Els representants dels treballadors mantenen les mobilitzacions a les 4 capitals de província i Tortosa tot i l’acord assolit. Els concentarran als carrers per exigir a la majoria de la investidura al Congrés que no utilitzi els drets de milions de persones per fer "tacticisme polític".

El secretari general d’UGT, Camil Ros, explica que volen enviar un missatge molt clar des del carrer: "Volem drets socials i democràtics, no Vox ni Aliança Catalana ni invents". Ros veu en el PSOE i els seus socis d’investidura uns aliats per ampliar els drets de la classe treballadora. Precisament el seu homòleg a CCOO, Javier Pachecho, reclama que "l’heritmètica parlamentària aprovi la reducció de jornada". El text definitiu, que va en contra dels empresris i sense comptar per ara amb els suports suficients, el coneixerem el proper dimarts, després del Consell de Ministres. "Aquest acord ha de veure la llum per conformar una majoria que deixi de jugar a la ruleta russa". I afegeix Pachecho que "segurament ens seguirem mobilitzant d'aquí en endavant".

I és que tots dos consideren que ens trobem en un estadi de mobilitzacions i resposta social. Per ara, fragmentat... sense cap evidencia que projecti grans moviments socials a l’horitzó.