Els sindicats de presons UGT i CSIF abandonen la negociació amb Justícia

Avui ens hem tornat a llevar amb la mirada posada a les presons. A primera hora del matí, dos centenars de treballadors han bloquejat els accessos de Brians 1 i Brians 2. El tall s’ha aixecat abans de les deu, però els convocants han deixat clar que no estan d’acord amb la represa de les reunions entre sindicats i Govern. Poc després, els sindicats principals, UGT i CSIF, han decidit abandonar la taula de negociació.

Des d’aquests sindicats neguen que hagin pres la decisió per les protestes d’aquest matí. Asseguren que ho han fet per l’actitud que ha mostrat el Departament de Justícia tant en la reunió d’ahir com en la d’avui. "El que ens ha ofert l'administració no és, ni de bon tros, el que nosaltres exigim ni el que ens estan traslladant les plantilles", ha dit la portaveu d’UGT Presons, Núria Nasarre, en declaracions a Onda Cero. "No veiem cap intenció de canvi per part del Departament. Creiem que la creació d'un grup de treball de seguretat està molt bé, però s'hauria d'haver creat molt abans, no només arran de l'assassinat d'una treballadora. Ara és el moment de prendre unes decisions imprescindibles i innegociables", ha afirmat, també als micròfons d'aquesta casa, el portaveu del CSIF, Alberto Gómez.

Per a Gómez, les peticions imprescindibles són el reconeixement dels funcionaris com a agents de l’autoritat i el cessament del director de Quatre Camins. També que s’aprovi l’ús d’aerosols a les presons i que es limiti l’accés d’associacions que, segons ells, fomenten la impunitat dels interns als centres. El portaveu del CSIF diu que, si no es compleix això, no tornaran a seure fins que no hi hagi un nou Govern.

Malestar a les plantilles

Sigui com sigui, entre les plantilles de les presons hi ha un cert malestar que va renéixer amb la reunió d’ahir. En Francesc, un dels portaveus de Marea Blava, el moviment que ha liderat la protesta a Brians, ho ha explicat a l'ACN: "A partir d'aquella reunió, es divideix la unitat sindical que hi havia, hi ha uns sindicats que segueixen apostant per aquestes negociacions i altres que no. Però el missatge és clar cap a tots els sindicats: s'ha d'escoltar la plantilla".

En el que sí que coincideixen totes les parts és a criticar les paraules de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, en l’entrevista que va oferir ahir a la televisió pública.