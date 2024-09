Els sindicats passen de negociar als despatxos a mobilitzar-se al carrer

I ho fan per denunciar, diuen, el bloqueig indefinit de les patronals per arribar a acords. També per exigir al govern que aquesta reforma s’inclogui a l’estatut dels treballadors.

De forma simultània, CCOO i UGT s’han manifestat a Lleida, Tarragona, Tortosa, Girona i Barcelona. A la capital catalana, davant la seu de Foment del Treball. Unes 500 persones s’han agrupat a Via Laietana per situar els representants dels empresaris com "els culpables d’endarrerir la posada en marxa de la reforma", reforça Camil Ros d'UGT.

Donant per perdudes les negociacions amb les patronals, exigeixen al govern que tanqui un acord definitiu amb els sindicats. Reclamen que la reunió de la mesa del diàleg social del proper 11 d’octubre serveixi "per iniciar la redacció d’un text que s’hauria d’aprovar al congrés i adherir-se a l’Estatut dels treballadors", afirma Javier Pacheco de CCOO.

Els preocupa la deriva dels socis d’investidura. Sobretot el PNV i Junts. Els manifestant no confien cegament en què la classe política es posi d’acord. "Farà falta molta pressió social", "si son intel·ligents arribaran a un acord", "els oferim el nostre vot de confiança però hi ha molt agents implicats i no les tenim totes", apuntaven als mircòfons d'Onda Cero.

Fora de lloc

Però al marge del diàleg social ens trobem amb els sindicats minoritaris. És el cas d’USOC, que s’han desmarcat d’aquestes mobilitzacions demanant que s’esgoti el diàleg entre els agents econòmics i socials.

Després de ratificar la seva defensa a la reducció de jornada, la secretària general de la USOC, Maria Recuero, ha titllat les protestes "d’un nou estira i arronsa entre el conflicte bilateral entre els grans sindicats i les patronals".

Per tant, rebutgen l’atac constant a les patronals. De fet, tenen coll avall que si es treballés en un projecte unitari, en una reforma estructural on s’inclogués la reducció de la jornada, "les patronals ho veurien amb bons ulls".

En conclusió, reclamen que les patronals i els sindicats es posin d’acord per portar una proposta conjunta al congrés i plegats pressionar la classe política.