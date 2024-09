Els sindicats dels Mossos celebren que el govern "entomi" l'increment d'armes blanques a Catalunya

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, la portaveu del sindicat SAP FEPOL, Imma Viudes, ha aplaudit l’arrencada de la nova direcció dels Mossos d’Esquadra amb la consellera Núria Parlon al capdavant i l'anunci del desplegament d'un pla per lluitar contra les armes blanques: "Qualsevol acció que vagi destinada a revertir aquesta situació, nosaltres la celebrem". En aquest sentit, Viudes ha recordat que, en 10 anys, s'han doblat els comissos d'armes blanques. A més, també ha aplaudit especialment la intenció d'agilitzar la tramitació dels expedients de sanció per portar arma blanca. La portaveu de SAP FEPOL ha assegurat que és una iniciativa que contrasta amb l'actitud de l'anterior govern d'ERC: "Van deixar caducar el 82% de les sancions".

Bones dades a Tarragona

Una altra de les potes el pla per lluitar contra la presència d'armes blanques a Catalunya és augmentar els controls als carrers. A Tarragona, durant les festes de Santa Tecla, el desplegament de controls està sent exhaustiu i, de moment, les incidències són mínimes. No s’ha trobat a ningú amb armes blanques i ja és el segon cap de setmana de les festes. S’han desplegat una cinquantena de dotacions dels Mossos d’Esquadra amb registres i escorcolls aleatoris. La prioritat enguany és de prevenir la tinença i l'ús d'armes blanques i, per això, en els escorcolls es fan servir pales de detecció de metalls.

Els Mossos també compten amb una unitat canina per la detecció de drogues i amb un centre de comandament avançat que permet coordinar tot l'operatiu des de fora de la comissaria.