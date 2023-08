Els riscos dels animals de companyia durant l'estiu

L’estiu, tot i ser una època de goig per a molts, és un període delicat per als animals de companyia. Gossos i gats, al no poder refrigerar-se com els humans, poden arribar a patir disfuncions multiorgàniques i col·lapsar degut a les altes temperatures si els amos desconeixen els símptomes.

Com evitar un cop de calor en animals domèstics?

José Ignacio Téllez, director de l'Associació per a la Vigilància i Inspecció de l'Animal Maltractat, afirma que els senyals per detectar que un animal està patint un cop de calor són "respiracions fatigoses, que estiguin intranquils i genives de color vermellós". Per aquest motiu, s’aconsella hidratar amb freqüència a l’animal, evitar hores caloroses per passejar o menjar i no deixar-lo mai a l’interior d’un cotxe sol.

Abandonaments i maltractament animal

Segons l’informe de la Fundació animalista Affinity, l’any 2022, a España, es van abandonar més de 288.000 gossos i gats, els quals representen el 3% del total d’animals de companyia.

Entre els abandonaments, també és contempla el maltractament de l’animal a través de l’omissió de les seves necessitats més bàsiques com les desparatitzacions i les revisions generals, o la negligència de malalties cròniques. Davant d’aquesta situació, els experts recomanen trucar a emergències i denunciar la situació.