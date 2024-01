Els reptes i els esculls de l'autoconsum col·lectiu

En una entrevista a la Brúixola, el director d'Electra Caldense, Oriol Xabalader, ha reconegut que "s'ha fet molta feina" en la instal·lació de plaques fotovoltaiques però ja ha apuntat que cobrir totes les teulades de Catalunya no serà suficient: "Hem cobert l'1% de les necessitats energètiques i cobrint totes les teulades podem arribar al 5 o al 6%, per tant, hi ha recorregut però el consum d'energia que tenim a la nostra societat és molt important". Per tal de cobrir la resta de necessitats serà necessari, admet Xabalader, apostar també pels parcs eolics i els fotovoltaics.

On es troben els obstacles?

Per fer avançar la transició energètica, Xabalader ha explicat que el principal escull és de caire regulatori: "Tenim un sistema elècric molt garantista i regulat i implica una sèrie d'obligacions que ho complica tot molt; en el cas de Catalunya, l'altre obstacle és la tramitació dels projectes de renovables des del punt de vista urbanístic". En aquest sentit, el director d'Electra Caldense ha defensat que cal protegir el territori, "no es pot aixafar", però "la tramitació dels projectes és molt llarga i complexa".

L'experiència de l'autoconsum compartit

Electra Caldense ha impulsat un projecte d'autoconsum industrial compartit a Santa Eulàlia de Ronçana, una instal·lació de la que es poden beneficiar diferents clients. Segons Xabalader, els avantatges de l'autoconsum col·lectiu és que "s'aprofita molt més l'energia, es redueix la inversió econòmica i dona accés a l'autoconsum a persones que no podrien accedir-hi d'una altra manera". En el cas del consum domèstic, això pot beneficiar a les persones que viuen en blocs de pisos i les que viuen de lloguer i no contemplen una inversió econòmica important a llarg termini. Electra Caldense té un 2% dels usuaris en autoconsum col·lectiu, un percentatge molt superior al 0,06% de mitjana al conjunt de l'Estat.