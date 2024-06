Els Mossos reiteren que tots els indicis apunten inequívocament l'acusat

Continua el judici per la violació i intent d’assassinat d’una menor a Igualada l’any 2021. En la segona sessió, aquest dimarts, han declarat una dotzena de mossos d’esquadra dels quinze que estava previst que ho fessin. Els tres restants ho faran demà, quan també estan citats disset agents més del cos. Els policies que han testificat avui han detallat com va ser la complexa investigació que va permetre identificar l’agressor. Malgrat l’amnèsia que patia i encara pateix la víctima, els Mossos veuen clar que tots els indicis apunten inequívocament l’acusat: Brian Raimundo Céspedes Mendieta.

Els agents van haver de començar la investigació pràcticament a cegues, sense la declaració de la víctima, que no podia testificar perquè estava a l’UCI. Sí que comptaven, però, amb la geolocalització del mòbil, que va permetre traçar el recorregut de la noia, d’aleshores setze anys. Així, van demanar les gravacions de més de 150 càmeres de seguretat de diverses empreses del polígon industrial on es van produir els fets.

"Les imatges no són gaire nítides, és de nit i hi ha una certa distància, però es veu com algú la persegueix i, en un moment donat, surt corrents cap a ella", ha explicat la inspectora Kira Estrada, responsable de la Unitat Central d’Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos d’Esquadra. Les càmeres van tornar a captar aquesta mateixa persona més de vint minuts després, de manera que l’agressió s’hauria comès en aquest interval de temps.

Implicat en un acte vandàlic

La baixa qualitat de les imatges va dificultar enormement la identificació del presumpte agressor, però, després de dos mesos de descartar sospitosos, els Mossos van trobar una nova línia d’investigació.

Els agents es van adonar que aquella mateixa nit, i en una zona propera, un grup d’onze persones havia causat danys a diversos cotxes. Un veí d’Igualada havia gravat aquells fets. En el vídeo es veia que un dels individus, en notar que el gravaven, es posava la caputxa. L’aspecte i la roba coincidien amb l’home que perseguia la víctima en les imatges de les càmeres de seguretat.

Després d’interrogar els altres membres del grup i analitzar els seus mòbils, van aconseguir localitzar el telèfon del sospitós: "Era el número de telèfon que va estar enganxat al repetidor de la víctima durant tot el recorregut", ha assegurat la inspectora Estrada.

Així, a partir del telèfon, van poder conèixer la identitat de l’acusat, que ja tenia antecedents per delictes sexuals i que ara s’enfronta a 45 anys de presó per violació i assassinat en grau de temptativa.