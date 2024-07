Els Jesuïtes de Catalunya identifiquen fins a 145 víctimes d’abusos sexuals, i 44 abusadors dins de la companyia

A més de l'equip del bufet, també s'ha comptat amb dos experts en mediació per fer entrevistes a 25 víctimes que han accedit a participar en el procés. Dels 44 abusadors, 29 eren religiosos i 15 laics.

En aquest sentit, i amb la voluntat de trencar el silenci, els Jesuïtes han fet pública la identitat de 14 victimaris, entre els quals hi destaquen Lluís Tor, que acumula 25 denúncies, i Francesc Peris, que n’acumula 24... justament, recordem que la investigació va arrencar després que emergissin diverses denúncies en contra de Peris.

"Fem públics aquests noms perquè moltes víctimes ens han dit que no van poder fer el pas endavant fins saber el nom del seu victimari", apunta Pau Vidal és el portaveu de la companyia a Catalunya.

Amb tot, Jesuïtes admet que, en el seu moment, va haver-hi una cultura del silenci per encobrir els fets. Per la seva banda, però, el despatx d’advocats Roca Junyent considera que no va haver-hi encobriment per part de la institució... en canvi assenyala una clara omissió del dret d’ajuda a les víctimes.

Des de Roca Junyent han detallat que 6 dels casos registrats encara no han prescrit i que la companyia els denunciarà a la fiscalia. També han explicat que són conscients que hi ha més víctimes que encara no s’han atrevit a denunciar.

Les víctimes, aïllades

Doncs en aquesta presentació hi ha hagut polèmica... i és que algunes víctimes dels abusos han criticat que no han pogut veure l’informe de manera anticipada, i tampoc els han deixat ser presents en l’acte d’avui.

Es veu que algunes de les víctimes han volgut assistir per saber les conclusions de l’informe, però des de la Institució han al·legat que la convocatòria d’avui està dirigida únicament a mitjans de comunicació i periodistes. Quan han arribat a la seu situada al carrer Roger de Llúria de Barcelona, les víctimes no han pogut entrar... amb tot, denuncien que mai els hi han demanat perdó i que la presentació d’avui només és una estratègia per netejar la imatge de la institució.

Amb tot, les víctimes sol·liciten que els Jesuïtes s’afegeixin públicament a la petició que els delictes de pederàstia i violència sexual contra menors no prescriguin.