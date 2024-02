Els experts, sobre l'actual sequera: "No hem fet els deures"

En una entrevista a la Brúixola, el director i investigador del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la UPC, Daniel Sempere, ha estat rotund sobre per què hem arribat a la situació actual: "Després de la sequera del 2008, s'havien previst més dessalinitzadores però després va arribar la crisi i les inversions van caure. Entre tots no hem fet els deures, que era continuar avançant en les infraestructures. No hem estat prou responsables". Al parer de Sempere, tant les administracions com la societat en general no hem estat pendents durant molts anys "de les coses de menjar".

El debat del turisme

En l'actual context, aquest expert en canvi climàtic també ha fet una crida a ser "valents" i parlar del sector turístic si la situació continua igual aquest estiu: "És el primer sector del PIB i farà augmentar la despesa de l'aigua a l'estiu. És un elefant que ningú vol comentar però hauríem de començar a pensar com afrontarem aquest estiu". En aquest sentit, Daniel Sempere cal també reflexionar sobre un augment de les restriccions en aquest àmbit sabent, però, que això també pot afectar a molts llocs de treball.

Una situació extraordinària

Preguntat per què més es pot fer per afrontar la sequera, el director i investigador del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la UPC ha reconegut que hi ha poc marge davant d'una situació totalment "extraordinària". Sempere ha explicat que "en tres anys ha plogut menys de la meitat que en un any normal". Un episodi sense precedents que ha atribuït al canvi climàtic i que, segons ha avisat, "en 20 o 30 anys seran encara més freqüents".

Les restriccions i les sancions

Per Sempere, el govern no ha fet tard amb la fase d'emergència i les restriccions corresponents: "L'administració ha volgut evitar les mesures més dures a l'espera de si arribaven unes pluges que no han arribat". En aquest sentit, també veu "positives" les flexibilitzacions aprovades per a les piscines esportives i, al mateix temps, ha cridat a "prendre consciència de la situació" i a fer pressió social per reduir el consum d'aigua i perquè paguin multes els que superin els límits. Sobre la possibilitat de portar aigua en vaixell, aquest expert creu que seria una mesura "inaudita" i d'un cost "enorme". També ha apuntat que un transvassament d'aigua de l'Ebre no arribaria a temps perquè "trigaria un any a posar-se en marxa".