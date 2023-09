Els experts defensen que les xarxes socials són cada vegada més importants per enfocar la prevenció del suïcidi

La prevenció del suïcidi continua sent una incògnita. Els experts consideren que les xarxes socials poden ser una oportunitat per parlar més sobre el fenomen, però al mateix temps poden dificultar que la població, especialment els joves, demanin ajuda als professionals. Especialment en els joves. La presidenta de l’associació Després del Suïcidi, Cecília Borràs, assenyala que les xarxes poden contenir molta informació: "És aquella pista o evidència del patiment emocional que s'ha compartit abans a les xarxes socials i que nosaltres no vam saber veure a la vida real". Ho ha fet en el marc d’una jornada sobre el suïcidi i les xarxes socials celebrada al Col·legi de Periodistes.

El suïcidi és la primera causa de mort prematura a Catalunya en els joves d’entre 25 i 34 anys. Malgrat la contundència de les xifres, continua sent un tema tabú i cada vegada més complex. Sobretot amb la irrupció de les xarxes socials. En el cantó positiu, la periodista Anna Punsí ha esmentat que les xarxes són una oportunitat perquè les persones comparteixin el que els passa: "Tenir espais de comunicació, sobretot en xarxes socials o mitjans de comunicació, sempre suma. Però no és només parlar-ne, sinó també analitzar en profunditat què passa".

I analitzar el què està passant no és gens fàcil. Els experts assenyalen que la conducta humana és molt complexa i que el suïcidi és un fenomen multifactorial. "Estaria molt content de poder trobar un sol marcador objectiu que digués que una persona té risc de suïcidar-se, però no crec que el trobem mai perquè estem davant d'una realitat complexa", ha detallat el director del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau, Narcís Cardoner.

Aquesta circumstància dificulta molt la prevenció. També ho dificulta el fet que els joves senten que els pot costar menys comunicar el seu malestar a les xarxes socials que trencar la barrera de l’estigma i posar-se en mans d’un professional o explicar-ho a la família. "Les noves generacions creixen en un món molt ràpid on no tenen la complicitat suficient amb els seus familiars per poder parlar sobre les seves coses i opten pel més senzill, que és buscar-ho per internet, trobar una resposta i aplicar-ho", ha expressat el generador de continguts a les xarxes, Daniel Fez.

Els experts també alerten que molts joves busquen a les xarxes la complicitat d’altres usuaris, una espècie d’abraçada virtual, quan, en realitat, "el que necessiten és informació i eines per abordar el seu malestar", ha precisat Cardoner.