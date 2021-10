Els experts defensen “mesures quirúrgiques” si es consolida un creixement lent de la covid

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Enric Àlvarez creu que són aquestes “mesures quirúrgiques i puntuals” les que poden ser útils ja que, al seu parer, aquest creixement és perquè hi hauria grans contagiadors. En tot cas, aquest expert ha apuntat que caldrà veure com evolucionen les dades les properes setmanes per saber “si les coses van bé i seguim en una situació semblant” o “encetem un creixement lent com a altres països”. El que descarta Àlvarez és “una pujada forta ja que tenim una vacunació més elevada de la que teníem a l’estiu”.

L’impacte de la grip

L’investigador del BIOCOM-SC ha reconegut que, sense l’obligatorietat de la mascareta a l’exterior, “tindrem molts més entorns on podem agafar la grip i/o el coronavirus”. Tot i això, Àlvarez ha apuntat que caldrà esperar al gener per saber si aquest és un hivern semblant als d’anys anteriors en relació a la incidència de la grip o “si el fet de portar mascareta als interiors i haver-hi menys aglomeracions provoca menys casos de grip”.

Una nova variant

Preguntat per la nova variant detectada a Anglaterra, Àlvarez ha apuntat que encara estan rebent les dades i que caldrà veure l’avaluació que fan els epidemiòlegs i autoritats sanitàries del Regne Unit.