Els comuns reiteren que el govern no s'ha mogut en el Hard Rock

En una entrevista a la Brúixola, el diputat dels comuns Joan Carles Gallego ha assegurat que "estan en disposició de negociar amb voluntat d'arribar a un acord" però ha exigit al govern que els doni una resposta per solucionar la qüestió del Hard Rock: "Tenen la pilota a la seva teulada". Gallego ha reiterat que el seu grup parlamentari registrarà una esmena a la totalitat als pressupostos si el govern no es compromet a no tirar endavant el pla director urbanístic d'aquest projecte.

El Hard Rock és una incoherència

Per al negociador dels comusn, el Hard Rock, tot i no estar als pressupostos, és un "problema de coherència política". Al seu parer, no aturar el projecte del Hard Rock és a postar per "un model turístic depredador" que no té res a veure amb les línies principals dels pressupostos. En aquest sentit, ha assegurat que, si el projecte tira endavant, pot perjudicar fins i tot altres partides dels comptes, com les vinculades a la seguretat i al nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra.

Pocs avenços en altres matèries

El diputat dels comuns també veu poca "recepció" per part del govenr en altres matèries com l'educació, la sanitat i les polítiques d'habitatge. Gallego ha assegurat que, més enllà de les paraules, "necessiten compromisos pressupostaris".