Els casos de tos ferina es quadrupliquen a l'Estat i la meitat es diagnostiquen a Catalunya

En les primeres deu setmanes de 2024, els casos de tos ferina pràcticament s’han quadruplicat a Espanya respecte a l’any passat, i aquest augment s’ha fet notar especialment a Catalunya. Així ho ha alertat l’Associació Espanyola de Pediatria, que ha demanat incorporar una dosi de reforç de la vacuna de la tos ferina abans de l’adolescència.

La tos ferina és una malaltia infecciosa i molt contagiosa que afecta l’aparell respiratori i que es dona sobretot en nens. Precisament per això, les vacunes acostumen a inocular-se als infants d’entre dos mesos i sis anys. Ara bé, la protecció que ofereixen les vacunes decau notablement en un termini de cinc a deu anys, fet que ha provocat un repunt de la malaltia entre els menors de 10 a 14 anys. Segons el Centre Nacional d'Epidemiologia, durant les deu primeres setmanes de l'any, s'han diagnosticat més de 8.000 casos de tos ferina a Espanya, dels quals més de la meitat són a Catalunya.

La doctora Anna Gatell, presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, creu que això es deu a l’anomenat “esforç diagnòstic”. "Tenim una xarxa de comunicació i de vigilància molt activa, en la qual els pediatres d'atenció primària estem connectats i, davant dels brots, estem en un nivell d'alerta potser una mica més alt, potser detectem i notifiquem més els casos", ha assegurat aquest divendres en la presentació de les Jornades d’Immunitzacions, que se celebren a Girona entre avui i demà.

Pel que fa als moviments antivacunes, la doctora Gatell ha assegurat que són minoritaris a casa nostra i que hi ha poques famílies que no vacunin els seus fills. Tot i això, ha admès que cal millorar la informació i la formació sobre les vacunes.

La grip, un altre repte pendent

Més enllà de la tos ferina, des de l’Associació Espanyola de Pediatria també creuen que s’ha de reforçar la vacunació d’altres malalties, com la grip.

"La gent es pensa que la grip és un catarro amb febre i que no es complica. El que no saben és que, cada any, els nens menors de dos anys ingressen [per grip] tant com els majors de 65 anys, o fins i tot més. I dos terços dels nens que ingressen són nens sans, sense cap malaltia de base. Per això és tan important la difusió que la grip és una malaltia que es pot complicar molt: mata més que el coronavirus", ha afirmat el doctor Francisco Álvarez, coordinador del comitè assessor de vacunes de l’associació.