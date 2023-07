L'especialista Eduardo Gratacós ha visitat "La Brúixola d'estiu" per analitzar la comunicació verbal i no verbal de les persones tant en públic com en privat. A més, ha analitzat la forma de comunicar dels polítics. Una de les coses que més ha destacat és que quan ens fem grans "ens sentim autosuficients" i oblidem la importància de sentir a l'altre, "també es comunica amb el cor".