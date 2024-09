Com està la situació actual? Com ha evolucionat el paper de la dona en aquest àmbit? Com aposten les empreses per donar un major protagonisme a la dona dins

d’aquest sector? Per tractar aquest tema, avui al Lideratges parlem amb:Montserrat Pallarés, presidenta de Cocemfe Barcelona. Andrea Ingles, Co-fundadora y presidenta de Illumo Robotics. Emma Urbina Cofundadora de JotaVirtual