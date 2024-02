Docents i famílies critiquen la gestió del calendari escolar

El coordinador d'Acció sindical d'USTEC-STEs (IAC), Andreu Mumbrú, ha lamentat "l'anunci sorpresa" de la consellera d'Educació i sense negociar-ho a la mesa sectorial. Mumbrú ha assegurat que la "bona data" era la de començar les classes després de la Diada de l'11 de setembre, però tot i això, han valorat positivament "la rectificació parcial" dels dos darrers cursos.



Mumbrú ha replicat també l'argument de la consellera de què aquesta era la millor decisió per protegir als alumnes més vulnerables: "Dos dies lectius menys no té impacte en aquests estudiants, però en la preparació del curs, sí; per a aquestes famílies és un canvi imperceptible, però crispa a la comunitat i complica el començament de curs". En aquest sentit, el representant d'USTEC ha assegurat que, per ajudar als alumnes més vulnerables, cal millorar el finançament, combatre la segregació escolar i posar més recursos a l'educació inclusiva.





Les famílies, decebudes

En declaracions a la Brúixola, la presidenta de l'

AFFAC

,

Belén

Tascón

, ha qualificat de "desencert" la decisió de la consellera de tornar a moure la data d'inici de curs.

Tascón

ha explicat que, després de tota la polèmica amb l'avançament del curs ara fa dos anys, ara l'

AFFAC

estava "prou satisfeta" de la decisió i de "justificació pedagògica" de no perjudicar

els

nens que no es poden permetre pagar un casal o gaudir de més dies de vacances en un estiu tan llarg com el que té Catalunya. Per això, ha reclamat "estabilitat i gestió responsable" en l'inici de curs.