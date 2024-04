Diversos policies protesten contra l'anunci de fer un "espai de memòria" a la comissaria de Via Laietana

El sindicat policial Jupol s’ha concentrat aquest migdia davant la prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona. Els agents han mostrat el seu rebuig a l’anunci del govern espanyol de convertir l’edifici en un espai de memòria.

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va anunciar la setmana passada la intenció del govern de crear aquest “lloc de memòria” a la comissaria de Via Laietana. La decisió va indignar alguns partits, com PP i Vox, i sobretot alguns sindicats policials. És el cas de Jupol: "Ens oposem rotundament al fet que aquest edifici se cedeixi als interessos separatistes, no hi ha cap raó operativa que sustenti aquesta decisió", ha dit el seu portaveu estatal, Ibon Domínguez.

Convertir Catalunya en una destinació "especial"

Domínguez també ha aprofitat per denunciar la mala situació que, segons ell, viuen els policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. Per això, ha demanat que sigui considerada una destinació especial.

"Donada la situació tan difícil que viuen els companys de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, creiem que és imprescindible que es declari ja com una zona d'especial singularitat, perquè els professionals d'aquests cossos puguin treballar-hi i establir-s'hi", ha afirmat.

El portaveu de Jupol ha assegurat que els agents que venen a treballar a Catalunya des d’altres comunitats no s’hi volen quedar gaire temps i, de fet, marxen tan aviat com poden.