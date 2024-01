La Diputació de Barcelona reclama al Govern "prémer l'accelerador" en les inversions per combatre la sequera

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha reclamat a la Generalitat que faci "de forma urgent" les inversions que són necessàries des de fa temps per lluitar contra la sequera i garantir el subministrament d'aigua. Moret ha cridat a "treballar plegats des de la coordinació institucional" i ha assegurat que han complementat ·"amb recurso econòmics i tècnics" les convocatòries que ha ofert l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Tot i així, també s'ha mostrat molesta amb les crítiques a la gestió dels ajuntaments: "No podem dipositar tota la responsabilitat en els ajuntaments; ho he dit públicament, no ens podem centrar-nos en sancionar als ajuntaments".

Polítiques d'immigració

Sobre el traspàs de competències en matèria d'immigració que estan negociant el govern espanyol i Junts per Catalunya, Moret ha apuntat que s'haurà d'explorar i valorar el pacte i, posteriorment, com ho gestiona la Generalitat. En tot cas, Moret ha apel·lat a "la prudència" i també ha criticat que alguns ajuntaments de Junts hagin vinculat els delinqüents multireincidents amb la migració: "Això ja sabem com comença i com acaba, són discursos populistes que no ajuden a la convivència; hem de buscar solucions rigoroses que no posin a ningún el diana i fer-ho conjuntament entre les diferents institucions".

El finançament

Un dels problemes més importants als que han hagut de fer front totes les administracions, també els ajuntaments, ha estat la gestió econòmica en un any 2023 marcat per un context geopolític advers i amb la pujada constant dels costos. Preguntada per la llei de finançament local, la presidenta de la Diputació de Barcelona veu necessari fer "un canvi estructural" per garantir que els ajuntaments poden actuar amb solvència. Des d'aquest punt de vista, Moret també ha explicat que la diputació va aprovar un fons extraordinari de suport als consistoris de 50 milions d'euros al 2023, "que va permetre tancar el 2023 sense dèficit", i 75 milions d'euros al 2024 perquè els municipis puguin fer als seus pressupostos.

Estendre "la política útil"

Quan porta poc més de 6 mesos al capdavant de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret ha assegurat que un dels reptes de la legislatura és "gestionar la diversitat des de la proximitat" per copsar les necessitats dels ajuntaments i dels seus ciutadans. Ho està fent amb "un govern plural" del que formen part 4 forces polítiques i, per això, també ha reivindicat l'aprovació dels pressupostos amb gairebé unanimitat: "Amb VOX no tenim res a negociar, però amb els altres hem aconseguit arribar a punts en comú". En aquest sentit, Moret ha reconegut que li agradaria "que la política útil estigués present en totes les institucions més enllà de la Diputació de Barcelona".