Digues-me quantes emoticones envies per WhatsApp i et diré l’edat que tens. Un estudi recent de la Universitat Politècnica de València apunta que més del 80% dels missatges que intercanvien els adolescents és text pur i només en l’1% dels casos ho acompanyen d’emoticones.

Aquests elements gràfics, en canvi, es multipliquen en el cas dels adults. I és que quatre de cada 10 missatges que envien porten alguna emoticona. Quin és el motiu? "Quan els adolescents han començat a utilitzar WhatsApp, els elements gràfics ja eren allà. Ells han vist que els seus pares han començat a utilitzar emoticones i han dit que volen ser diferents. I una forma d'innovar és utilitzar text i no pas emoticones", ha explicat Carmen Pérez, autora de l’estudi i professora del departament de Lingüística Aplicada.

A Onda Cero també hem parlat amb els diferents grups d'edat per saber com utilitzen aquesta xarxa social. "M'encanta utilitzar les emoticones, ja que li donen un toc molt divertit al missatge". "Pràcticament no les utilitzo mai. Simplement en poso si estic fent una broma o estic vacil·lant algú". "Últimament, ho escric més tot perquè em fa mandra anar a buscar l'emoticona". Són algunes de les respostes que han donat tres adolescents.

En el cas dels adults, la resposta és pràcticament unànime: són amants de les emoticones, sobretot per superar la impersonalitat de comunicar-se per WhatsApp. "M'agrada incloure emoticones perquè donen calidesa i un toc d'humor que sempre va bé". "Utilitzo quasi sempre els bàsics: el del petonet i el del cor i el de la careta somrient". "Moltes vegades contesto amb emoticones per emfatitzar el que vull dir".

Si agaféssim al vol una conversa anònima, a banda de l’edat, també podríem arribar a endevinar si és un home o una dona. La professora Pérez detalla que utilitzen emoticones diferents i que ells són més directes i concisos: "Els homes utilitzen la mà amb el polze cap amunt i les dones envien cors i petonets".

Però això no és tot. També utilitzem diferent les emoticones en una conversa privada que en un grup. En un vis-a-vis, respondre amb una emoticona és vist com una manera de no donar prou importància al que se’ns ha dit. En un grup, en canvi, és més comú utilitzar-ne per dos motius: emfatitzar el sentit de pertinença al grup i evitar eventuals silencis incòmodes.