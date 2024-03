Detingudes almenys dues persones en un dispositiu antidroga a Tarragona

Els Mossos han detingut almenys dues persones a Tarragona per tràfic de drogues. Les detencions s’emmarquen dins del dispositiu conjunt dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, que s’està duent a terme des de primera hora del matí a la demarcació de Tarragona.

Als arrestats també se’ls acusa de falsificació de moneda, tinença d’armes de foc i pertinença a grup criminal.

Dispositiu conjunt

Hi ha 150 efectius desplegats i s'estan fent entrades i escorcolls en diversos municipis de la demarcació, entre ells el Morell (on s’han fet els dos detinguts), Reus, Móra la Nova i Mont-roig del Camp.

També s'està fent una entrada al Prat de Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat. Al Morell els agents han escorcollat els vehicles dels dos detinguts amb la unitat canina.

Cas 'Sentinel'

L'operatiu s'emmarca en la investigació del cas 'Sentinel', iniciat el mes de setembre del 2022. En el dispositiu policial hi participen, per part de Mossos, efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI), de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), i també de la Policia Científica i Canina. Per part de Guàrdia Civil, hi participen grups d'assalt i de la Canina.