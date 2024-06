Desarticulan en Barcelona una red de pederastas que contaba con 16 depredadores sexuales

La investigación se inició a finales del 2021 cuando una víctima de 12 años denunció que habría sido agredida sexualmente junto a otros menores por un mismo hombre entre mayo del 2020 y en octubre del 2021. De momento se han identificado 11 víctimas, aunque los agentes investigan para encontrar a otros 14 menores que también habrías sido agredidos. Además, trabajan para identificar 14 agresores más.

Depredadores sexuales

Los detenidos captaban a los menores en las redes sociales y les sometían a agresiones sexuales grupales que grababan con el móvil y cámaras ocultas y después difundían en las redes. De los más de 200 GB de material audiovisual y conversaciones analizadas, los investigadores han constatado que el principal investigado mantenía contactos con otros depredadores sexuales, con los que organizaba encuentros con los menores en su domicilio, situado en el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona.

Según ha explicado el inspector Josep Antoni López, los menores muchas veces no se sentían víctimas, puesto que los agresores les ofrecían cosas a cambio y no denunciaban los hechos. En este sentido, desde el cuerpo de los Mossos han advertido que no existe un perfil de víctima establecido, sino que cualquier menor es susceptible a ser captado por este tipo de entramados.

El principal líder de esta trama, que tiene antecedentes policiales por presuntamente regentar un piso de prostitución de menores en Valencia en 2010, tenía 1.300 videos de material de explotación sexuals infantil, de los cuales unos 250 habrían estado grabados por él entre 2016 y 2022.