David Cid: "La legislatura embarrancarà si no hi ha voluntat de compliment del PSC"

Preguntat pel retorn de Carles Puigdemont, el portaveu dels comuns David Cid assegura que "l'única certesa que tenim és que no serà president". Pel que fa al concert econòmic pactat entre ERC i el PSC, el portaveu dels comuns creu que és positiu. Per tirar-lo endavant, cal com a mínim, la reforma de tres lleis: la LOFCA, la de finançament de les comunitats autònomes i la de cessió de tributs. En aquest sentit, Cid assegura que "caldrà conformar majories al congrés", tot i que considera que no afectarien a la unitat de Sumar, malgrat les crítiques que ha rebut la proposta.



No facilitar projectes com el del Hard Rock, recuperar la sisena hora, la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys i la construcció de 50.000 nous pisos protegits són la moneda de canvi pel pacte a què han arribat amb els socialistes. En aquest sentit, Cid assegura que en cas que el PSC no compleixi els acords "cometria un error que faria molt difícil governar" i que "la legislatura embarrancarà si no hi ha la voluntat de compliment del PSC".