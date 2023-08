Daniel Benedicto (26 anys), la persona més jove del món a travessar l'Himàlaia sense assistència

El DIEC defineix un rodamon com "una persona que va de poble en poble, que recorre diferents països, guanyant-se la vida venent, captant". Daniel Benedicto assegura que "la millor manera d'integrar-te a una cultura és fent autoestop". Durant el viatge a l'Àsia, el seu repte ha estat "dormir en tenda de campanya i evitar els hotels". També explica que no té cap objectiu concret i que "la meva idea és viure aventures". De mitjana, ha gastat entre vuit i deu euros al dia i no és conscient de quants països ha creuat: "m'agrada tenir només una poma per sopar, patir i gaudir". Benedicto ha creat, a més, l'agència 'Utòpic Planet' per organitzar viatges d'autor. Durant l'entrevista explica amb quines problemàtiques s'ha trobat en l'àmbit de la seguretat i la salut, i assegura que "amb paciència i un somriure, dones la volta al món".