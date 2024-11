La DANA, a estudi: Ens hem d'acostumar a conviure amb elles? Com s'ha gestionat políticament la catàstrofe a la Comunitat Valenciana?

El litoral mediterrani encara s'està recuperant del fort cop que va rebre després del pas de la darrera DANA, que va devastar el territori amb especial impacte a la Comunitat Valenciana, on ha deixat centenars de morts i afectats, i tot fa pensar que les poblacions afectades encara tardaran un bon temps a recuperar la normalitat. Cada vegada son més habituals els temporals extrems a aquesta zona, i per això a 'La Ciutat' hem volgut dedicar a la DANA el 'Tema de la Setmana', coneixent més sobre aquest fenòmen i analitzant també la gestió política que se n'ha fet.

Conèixer la DANA

En aquesta primera part del 'Tema de la Setmana' hem parlat amb la directora del Grup d'Anlàlisi de Meteorologia Adversa (GAMA), Carme Llasat, amb qui hem après sobre aquest fenòmen meteorològic. Amb ella hem sabut què és i com es forma una DANA, per què a la Comunitat Valenciana l'impacte ha estat més gran que a d'altres zones, quin paper ha tingut el canvi climàtic i si a Catalunya està preparada per rebre un cas extrem com el que s'ha produït a terres valencianes, entre d'altres qüestions.

Fer política amb un desastre

La segona part l'hem dedicat a fer un anàlisi de com s'ha gestionat aquest desastre a nivell polític. Espanya es caracteritza, entre d'altres coses, perquè de política se'n fa fins i tot en les tragèdies com la que han patit els valencians, i per això hem parlat amb el politòleg especialista en comunicació política i professor de la UB Jesús Palomar per saber si els representants polítics n'han fet una bona gestió. Hem parlat sobre si es fa massa política en aquest país, sobre l'intercanvi de retrets entre partits i també sobre les visites tant dels reis d'Espanya com del president del govern Pedro Sánchez.