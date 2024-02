Continuen els talls a l'A-2 i l'AP-2 a Ponent i a l'AP-7 a l'Alt Empordà per les protestes dels pagesos

Nova jornada de mobilitzacions dels pagesos que s’estendrà, en principi, fins demà dijous.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, aquest dimecres al matí continuen tallades a les comarques gironines l'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls; l'N-II entre Bàscara i Vilamala i l'N-152 a Puigcerdà. A Ponent, hi ha tallades l'AP-2 entre Aitona i Albatàrrec, l'A-2 a Soses i Tàrrega, l'A-22 i l'N-240 a Almacelles, l'N-340 a Alfarràs, l'N-260 i l'N-230 a les Bordes, la C-14 a Bassella i l'LL-12 a Albatàrrec.

Reclamen resultats concrets

La reunió que han mantingut aquest dimarts a la tarda representants de la plataforma Revolta Pagesa i del Govern de la Generalitat no ha donat "els resultats esperats" i en les assemblees posteriors els manifestants han decidit continuar endavant amb les seves reivindicacions.

Els pagesos han lamentat que la reunió no ha comptat amb la presència del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que ha al·legat motius personals. Els concentrats als talls de les carreteres reclamen resultats concrets.

Una altra de les entitats impulsores de les mobilitzacions, el sindicat agrari Unió de Pagesos, ha calculat que uns 1.200 tractors s'han mobilitzat aquest dilluns. Recordem que protesten per la competència que qualifiquen de deslleial d'importacions als passos fronterers. També per l'accés de burocràcia i, en el cas de Catalunya, per les dificultats que tenen amb la sequera.