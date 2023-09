Com es poden mitigar els efectes de les inundacions?

En una entrevista a la Brúixola, Maite Bartrolí, arquitecta experta en estructures i assessora del COAC, ha assegurat que està demostrat que molts municipis "van tard" en els plans per prevenir inundacions però també ha apuntat que "aquesta no és la solució definitiva". En aquest sentit, ha assegurat que caldria implementar plans estructurals per conques i això "s'escapa de les competències municipals". Segons Bartrolí, s'hauria d'estudiar cas per cas i veure on es pot aturar l'aigua abans que arribi al poble, ja sigui embassant-la en una presa o fent un dic. També ha plantejat grans obres per desviar el curs de l'aigua o fins i tot canalitzar algunes lleres de rius i rieres. En tot cas, "són obres que comportarien infraestructures i despeses importants" que haurien d'assumir les grans administracions.

Les expropiacions

Preguntada per si expropiar alguns terrenys urbanitzats pot ser una última opció, aquesta arquitecta creu que es podria plantejar en parcel·les molt inundables tot i que, a trets generals, veu impossible refer tots els espais urbanitzats que hi ha a Catalunya amb risc d'inundació. En aquest sentit, Bartrolí ha reconegut que es continuen fent edificacions en zones inundables perquè hi ha cascs urbans que han estat construïts al voltant d'una riera i, per tant, l'ajuntament pot donar llicència per fer una casa o reformar-la.