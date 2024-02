Com han de comunicar els polítics els seus problemes de salut?

Els casos del president Joe Biden i del rei Carles III representen dues maneres oposades de gestionar políticament una possible malaltia. En el cas del president americà "el seu equip tracta contínuament de minimitzar" els problemes de memòria de Biden, explica Xavier Tomàs. Ho fan amb estratègies com reduir la franja horària i el nombre de reunions que té, acotant les seves intervencions, eliminant entrevistes o intentant que el president aparegui sempre en entorns controlats.



El consultor en comunicació Xavier Tomàs explica que el cas del rei Carles III "és just al contrari". La casa reial britànica va anunciar que el monarca pateix un càncer i "donada la seva trajectòria d'activisme social, ho utilitzarà com un missatge de conscienciació de cara a la ciutadania sobre la malaltia, la prevenció i la lluita contra l'estigma", assegura Tomàs.



Amb Xavier Tomàs parlem també sobre el debat que s'obre al voltant de si es pot assumir un govern tenint una edat avançada. En aquest sentit, analitzem diversos casos i personalitats com Ernest Maragall, Pere Aragonès o Sira Rego.