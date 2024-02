Com es gestiona la comunicació en moments de crisi?

En termes generals, és important que les empreses, administracions i institucions tinguin un pla de gestió de crisi. El professor d'Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Ferran Lalueza, explica a 'La Brúxola' que "el 90% de les crisis són previsibles". Assegura que en situacions complicades, que els responsables polítics donin la cara "és bo, perquè no fer-ho pot ser interpretat com una negligència o una frivolitat". Amb tot, Lalueza també remarca que és important que la informació estigui ben contrastada per "no caure en l'error de precipitar-se". El professor afegeix que "en moments de crisi, la credibilitat és el nostre capital més preuat i no la podem posar en risc".



Durant aquests minuts, escoltem i analitzem amb Ferran Lalueza les primeres intervencions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i l'alcaldessa de València, María José Català després de l'esfondrament de l'edifici de Badalona i l'incendi del bloc de pisos de València. Entre les diverses reflexions del professor, destaca que "en una situació de crisi, el que necessitem són aliats, no criticar" i que és important no traspassar el límit entre "l'escenificació de cara a la galeria i la voluntat de donar suport".