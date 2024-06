Com funciona el Parlament Europeu?

Les candidatures que es presenten a Espanya (circumscripció única) de cara als comicis del 9 de juny formen part de tres grans famílies polítiques: els socialistes i demòcrates, el partit popular europeu i, fins ara, els liberals. Així ho explica el professor de comunicació política i autor del pòdcast "Simple Política", Adrián Caballero, que assegura que "a cada legislatura se'n van creant més".

Últimament, estem sentint els conceptes d'extrema dreta "bona i dolenta", però a què es refereixen els polítics amb aquesta expressió? Caballero explica que "hi ha dos partits d'ultradreta a Europa: identitat i democràcia i conservadors i reformistes". El professor explica que el primer grup consisteix a una política "més euròfoba" i posa com a exemple Marine Le Pen o Matteo Salvini. El que els diferencia dels conservadors i reformistes, és "fins a quin punt, des del punt de vista europeu, estan disposats a estar a favor de l'OTAN o d'Ucraïna", explica Caballero. En aquest grup hi trobem Vox o el cas de Giorgia Meloni.



A l'hora de prendre decisions, el professor explica també que "el vot del Parlament Europeu no ho és tot. Si vols que les mesures tirin endavant necessites l'aprovació del Consell de la Unió Europea. Això pot fer que algunes mesures acabin descafeïnades.



Caballero acaba explicant que "tothom ha entès que són unes eleccions de segon ordre i que parlem de 27 eleccions nacionals, no d'una d'europea". Les eleccions se celebren el diumenge 9 de juny, però el dijous 6 ja es podrà començar a votar a diversos països, ja que "cadascun juga amb la seva pròpia llei electoral", diu el professor.