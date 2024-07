Com està Bolívia una setmana després de l'intent de cop d'Estat?

El professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona Rafa Fernández ha analitzat la situació a Bolívia, país que va patir fa just una setmana un cop d'estat fallit. El professor va destacar la dificultat de mantenir una democràcia en un país que no ha sabut explotar les seves fonts de riquesa i va analitzar l'arribada d'Evo Morales al poder i la rivalitat que manté ara mateix amb l'actual president, Luis Arce. Fernández no creu que el conflicte pugui derivar en una guerra civil.

Del miracle al drama econòmic

Entre els temes comentats per Fernández està l'econòmic. L'expert dubte que hi hagi "interessos econòmics de tercers" en l'intent de cop d'Estat i remarca que el que necessita Bolívia és "inversió estrangera per explotar els recursos naturals del país". El 80% de les zones rurals del territori no tenen aigua potable i les famílies viuen sota una economia de subsistència. La inestabilitat de la moneda boliviana també deriva en l'ús del dòlar com a moneda principal del país.