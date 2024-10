Com es connecten Álvaro Soler i Burt Reynolds?

Pot semblar inversemblant, però el cantant Álvaro Soler es pot connectar amb el mític actor Burt Reynolds només amb tres salts.

Un viatge increible

Álvaro Soler va néixer a Sant Cugat del Vallés el 9 de gener del 1991 i un dels seus temes més famosos és ‘Sofía’, tot i que ja va assolir l’èxit amb el seu primer senzill, ‘El mismo sol’. Aquest tema el va versionar amb Jennifer Lopez.

Jennifer López va estar casada durant 7 anys amb Marc Anthony però es van divorciar al 2011. Després d’altres relacions comença amb Ben Affleck de qui fa poc s’ha divorciat després de dos anys de matrimoni.

Ben Affleck és conegut per pel·lícules com Armageddon, Shakespeare in Love, Pearl Harbor o El indomable Will Hunting, amb el que va aconseguir l’Oscar al millor guió original. Però el que pocs sabíem és que, com passa amb molts actors, Ben també va tenir uns inicis. Amb 13 anys va protagonitzar un anunci de Burguer King.

Aquesta és la franquícia que Keith J. Kramer i l’oncle de la seva dona, Mateo Burns van inaugurar al 1953. Tot va començar amb una graella especial anomenada Insta-Boiler que va donar lloc al predecessor de Burguer King, l’Insta-Burguer King que com diem es va inaugurar al 53 a Jacksonville, Florida.

I és aquí on acabem aquest recorregut, i és que un 6 de setembre de 2018 moria a Florida el gran Burt Reynolds.