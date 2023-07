Clara Ponsatí, detinguda de nou a Barcelona

Just el dia després de les eleccions generals, l’eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha tornat a Catalunya en un nou desafiament al Suprem. Pesava sobre ella una ordre de detenció nacional i és per això que ha estat detinguda immediatament pels Mossos d’Esquadra.

Gaudint de la fresca a Barcelona

A mig matí, a través de les xarxes socials, l’ex consellera de Junts assegurava que estava aprofitant la fresca per passejar-se per Barcelona i unes hores després ella mateixa ha confirmat que havia estat arrestada, ha dit, il·legalment. El fet és que sobre ella pesava una ordre de detenció nacional després de negar-se a comparèixer davant el Suprem el passat 24 d’abril. Han estat els Mossos, com a policia judicial, els que l’han arrestada i ara ha estat trasllada a la Ciutat de la Justícia per continuar amb la causa oberta contra ella per l’1 d’octubre.

Quedarà en llibertat després de declarar

De fet, el Suprem ja ha demanat al jutjat de guàrdia de Barcelona que prengui declaració a Ponsatí i que després la posi en llibertat. Per tant, no viatjarà a Madrid per declarar davant el mateix Suprem. Serà un dels darrers passos abans d’enviar-la a judici.