El CIDOB alerta que "el 2024 serà un any d'urnes i armes"

2024 serà un any per examinar l'estat de salut del sistema democràtic a escala mundial, ja que se celebraran eleccions a més de 70 països. Un any caracteritzat per la incertesa i inestabilitat arran de conflictes armats que afecten directament la dignitat i els drets humans. Els investigadors del CIDOB han elaborat un seguit de deu esdeveniments que marcaran l'agenda internacional el 2024. La investigadora sènior del CIDOB, Carme Colomina, assegura que serà un any en què s'examinarà la democràcia i assegura que vivim "més conflictivitat i més impunitat, i que l'erosió de l'ordre internacional és cada cop més dur". Assegura que seran clau les eleccions presidencials als Estats Units, especialment, si les guanya Donald Trump. El 2024 serà també important per a la democràcia africana, perquè viurà 16 eleccions. Pel que fa al conflicte entre Rússia i Ucraïna, fa uns dies es començaven a obrir negociacions per pactar l'entrada del país a la Unió Europea. Colomina assegura que "és un procés llarguíssim" i que "Zelenski comença a veure què la fatiga per la guerra comença a fer-se evident entre els seus aliats i també a escala interna". Acabem parlant sobre intel·ligència artificial, que aquest 2023 ha irromput amb força a través d'eines com el ChatGPT. En aquest sentit, Colomina assegura que la IA "acaba transformant també la guerra" i que "és un tema social, geopolític, de seguretat, de drets i clau en les relacions entre els Estats Units i la Xina".