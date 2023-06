Celebrem els 25 anys de l'Auditori

L'Auditori de Barcelona ha celebrat més de 10.500 concerts als que han assistit més de 8,5 milions de persones durant els seus 25 anys d'història. Per celebrar aquesta efemèride tan especial, una de les institucions culturals més importants de Catalunya projecta una temporada amb més de 500 concerts. En una entrevista a La Brúixola, el director de l'Auditori, Robert Brufau, ha explicat quina és la clau d'aquest èxit: "És l'aglutini de totes les institucions que conformen aquesta casa tan gran, que són l'OBC, la Banda Municipal de Música i el museu de la música. És una institució que té una complexitat que només la fa comparable a algunes institucions internacionals, a tot l'Estat no hi ha cap institució capaç de fer 500 concerts i atraure mig milió de persones. Hauríem d'anar a París, Estocolm, Viena o Luxemburg per trobar institucions d’aquesta envergadura".

Passant pàgina de la pandèmia

Un altre dels reptes de l'Auditori és deixar enrere el coronavirus. "Estem en procés de recuperació, tot el sector cultural i musical ho està, estem en línia ascendent, i estimem que en breu la cosa quedarà enrere", apunta Brufau. Un altre dels deures pendents de la música clàssica en tot l'àmbit internacional és arribar a nous públics perquè "el de la clàssica és un públic envellit". En aquest sentit, Brufau apunta que l'Auditori, abans de la pandèmia, ja va fer "un gir cap a la digitalització i amb propostes com la tarifa plana per a menors de 25 i 35 anys emmirallant-nos en el consum actual de plataformes digitals; això ha fet un creixement, tenim més de 800 abonats joves menors de 35 anys que ha permès rejuvenir la grada i fa goig de veure".

Música per a tothom

Segon ens ha explicat Brufatu, l'Auditori va nèixer com "la gran sala simfònica de la ciutat" atenent el desenvolupament artístic de l'OBC però també emmirallant-se en el projecte de la Ciutat de la Música de París que engloba tota mena de música: "Diria al públic que no s'acosta habitualment a la música clàssica que confiï en l'Auditori, que consulti el nostre web i veurà que hi ha propostes de tot tipus". Un repertori amplíssim que va de l'electrònica al jazz, músiques modernes, cançó d'autor, música en diàleg amb altres arts escèniques i també cançons antigues i de nova creació. En aquest sentit, Brufau també ha convidat a acudi al "Tast d'Orquestra". Es tracta de 5 propostes per apropar la música simfònica a tots els públics, amb "obres incòniques i referencials". Els plats forts, però, són el concert inaugural de l'OBC interpretant "L'Heroica" de Beethoven, la Consagració d'Stravinsky o la visita del director Daniele Gati amb la Mahler Chamber Orquestra. Són, segons Brufau, “els imperdibles" d'aquesta temporada.