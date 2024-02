El CatSalut indemnitza amb 1,5 milions d'euros els pares d'un nen que va quedar paraplègic arran d'una cirurgia menor

En Luca és un nen de cinc anys que va quedar paraplègic arran d’una cirurgia menor i, a priori, senzilla a la qual es va sotmetre quan només tenia un any. La intervenció es va fer a l’Hospital Sant Joan de Déu i ara, l’asseguradora del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha acceptat pagar als pares una indemnització d’un milió i mig d'euros.

Una setmana abans de l’operació, en Luca havia celebrat el seu primer aniversari i era un nen del tot sa. "Tot just començava a caminar", recorda el seu pare, l'Óscar. Només havia de passar per quiròfan per una orquidopèxia, una intervenció que consisteix a baixar el testicle a l’escrot. En principi, tan sols havia d’estar a l’hospital unes dues o tres hores i després se’n podria tornar a casa amb normalitat. En el procés, però, va patir una infecció pel bacteri E. coli, tot i que els metges no se'n van adonar.

L’endemà, els pares van tornar a l’hospital perquè el nen no es trobava bé, i aquí és on va començar el que ells consideren el segon error mèdic. Els professionals que van atendre el seu fill van trigar molts dies a detectar el que havia passat i, quan ho van fer, ja era massa tard. En Luca ja patia paraplegia i, posteriorment, desenvoluparia una hidrocefàlia.

Les conseqüències que això té en el dia a dia del nen són incomptables. "No té control d'esfínters i cada tres hores l'hem de sondar per poder fer pipi i caca", ha explicat el seu pare com a exemple. "Arran de la hidrocefàlia, li van col·locar una vàlvula al cap i cal vigilar molt que no s'hi faci cops. Per a un nen de cinc anys, això és un problema perquè has de controlar quins jocs fa", ha afegit l'Óscar, que ha remarcat que, si pateix un cop al cap, han de córrer cap a l'hospital. A més, els pares tenen assumit que hi haurà més seqüeles, com ara l'escoliosi que ja està començant a patir.

Una indemnització abans d'arribar a judici

Per tot plegat, l’Óscar ha hagut de deixar de treballar per atendre la criatura. Per tant, només compten amb el sou de la mare, la Carla. Una situació econòmica molt difícil, sobretot tenint en compte totes les despeses a les quals han hagut de fer front.

Aquests pares van posar una demanda l’any 2021, però els van programar el judici per al gener de 2024. Per això, van acabar arribant a un acord d’indemnització previ al judici, per garantir l’ajuda econòmica que tant necessitaven. "El desembre de 2023 vam arribar a aquest acord perquè la família no podia esperar més ni aguantar la incertesa de què passaria al judici", ha justificat Luisa Blanco, l’advocada de l’associació del Defensor del Pacient, a la qual va acudir aquesta família.

Els pares i l’advocada consideren que el pagament del milió i mig d’euros implica el reconeixement d’una mala praxi per part de l’hospital. En canvi, des de Sant Joan de Déu ho neguen. Asseguren que no s’ha demostrat que hi hagués cap negligència, sinó que hi ha hagut una complicació que pot passar en aquests casos, i per això paguen una compensació.

Sigui com sigui, l'Óscar ha volgut deixar molt clara una cosa: "El Luca és molt feliç i ens fa molt feliços a nosaltres".