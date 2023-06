Catalunya serà Regió Mundial de la Gastronomia el 2025

Catalunya serà Regió Mundial de la Gastronomia l'any 2025. Així ho ha anunciat aquest matí el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i el secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Carmel Mòdol, en un acte celebrat als jardins de Palau Robert de Barcelona que ha comptat amb la presència d'alguns dels xefs més reconeguts de la cuina catalana. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT) i que té com a objectiu destacar i promoure aquelles regions que contribueixen activament en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

El guardó l'atorga un jurat independent i internacional d'experts format per diferents àmbits de competència com ara el turisme, la cultura, l'hostaleria i l'agricultura. En aquest sentit, el conseller Torrent ha manifestat que és molt important el títol de Regió Mundial de la Gastronomia perquè “ens posa al mapa, dona projecció a nivell internacional, posa en valor una cosa que ja sabíem els catalans que és el lloc del món on millor es menja i es beu i ara és una evidència a nivell internacional”. A més, Torrent ha celebrat que tenen la complicitat dels cuiners del país: "Volem posar-los en valor i projectar el territori des d'aquests valors que convé que conegui tot el món".

Per la seva banda, Mòdol ha dit que aquesta és una fita per millorar l’autoestima del conjunt del nostre sistema productiu, d’elaboració i de cuinar els aliments. “Tenim molts factors que ens haurien de fer sentir molt orgullosos”. A l’acte estava prevista la presència de la fins ara consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, però aquest dilluns el president Aragonès ha anunciat la seva sortida del Govern i finalment no ha participat en l’acte.

Un paquet de 9 milions d'euros

Aprofitant aquesta distinció, el Govern destinarà 9 milions d'euros per impulsar tota una sèrie d'iniciatives noves amb l'objectiu de posicionar Catalunya com a referent de l'enogastronomia. Entre aquestes, està la Setmana Internacional de la Regió Mundial de la Gastronomia, que tindrà lloc a les principals ciutats i països on hi ha Delegacions del Govern, i que inclourà actes diversos com ara promocions en punts de venda o restauració, tast de vins, vetllades culturals, etc. També destaca la celebració de l'Àpat Catalunya, un sopar multitudinari en algun carrer o espai públic emblemàtic de Barcelona a l'estil festa major, amb el protagonisme dels plats i receptes més icòniques de la gastronomia catalana.

D'altra banda, L’executiu català també treballarà perquè la novena convocatòria de la Conferència Mundial d’Enoturisme de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) se celebri a Catalunya i es realitzarà el Som Gastronomia Tour 2025.

Un reconeixement al talent culinari

Per la seva part, el cuiner Joan Roca ha dit que aquesta és “una nova oportunitat” per posar en valor la cuina que es fa a Catalunya i que té a veure amb un sector primari compromès amb l’excel·lència i la sostenibilitat o una cuina plena de talent. Roca ha remarcat que els cuiners creuen en aquests projectes i aquesta forma nova que se’ls presenta per donar visibilitat a la seva cuina.

L’acte ha comptat amb l’assistència de xefs catalans com Nandu Jubany, Fina Puigdevall, Oriol Castro, Jimena Pérez i Arnau Bosch, així com representants de les agrupacions agràries d’Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), de la Federació de Confraries de Pescadors i de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre, entre altres.