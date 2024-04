Catalunya és un infern fiscal

En mig del context electoral, Foment del Treball aprofita per presentar la seva carta de desitjos amb 80 propostes perquè Catalunya deixi de ser, diuen, un infern fiscal.

Entre d’altres, remarca que Catalunya compta amb 11 impostos propis més que la resta de comunitats autònomes. Un greuge comparatiu que posa en perill l’arribada del talent, de les inversions estrangeres però també la dels directius de les empreses.

Per tot plegat, anuncien 80 mesures recollides per una cinquantena d’experts fiscals i que entregaran tant al govern com a la resta de formacions.

"Volem ser els primers de la classe i que Catalunya sigui la locomotora de l'economia espanyola", ha indicat el president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, que ha afegit que a més d'una fiscalitat desfavorable s'hi suma el dèficit d'infraestructures.

Mesures concretes

El document repassa els principals tributs cedits per la Generalitat. Així, per exemple, en l'àmbit de l'Impost de Transmissions Patrimonials ressalta que actualment el tipus general de transmissions patrimonials oneroses sobre béns immobles urbans es troba en el 10% i en l'11% si l'import sobrepassa el milió d'euros.

Per això, suggereix que l'Estat legisli un tipus màxim del 7% i cada comunitat hi apliqui una rebaixa que podria ser del 4% per als habitatges habituals. La patronal sosté que aquesta mesura no es traduiria en una reducció de a recaptació perquè augmentaria el nombre de transaccions.

En la mateixa línia, aposta per una rebaixa del tipus inclòs en els Actes Jurídics Documentats, on a Catalunya està fixat en l'1,5% però es pot arribar fins al 2,5%. Segons Foment, és le tipus més elevat en comparació en altres comunitats.

Pel que fa a l'impost de successions, planteja primer "reflexionar i debatre si és convenient mantenir o suprimir l'impost". Si es manté, proposa simplifica reduir els trams d'escala impositiva i establir un tipus mínim del 4% i un tipus màxim del 9%, una mesura que "ajudaria a reduir les diferències amb altres comunitats".

"Hi ha milers d'herències que són renunciades cada any per gent no té diners líquids", ha advertit el conseller de la Presidència, Manuel Silva.