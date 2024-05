Catalunya encadena 3 anys de pujades de preus continuades

Des del març del 2021 que la inflació no ha parat de créixer a Catalunya. La pandèmia va fer trontollar la cadena de subministres provocant, entre d’altres, que la cistella de la compra fos més cara que mai. Les mesures conjunturals impulsades pel govern central han funcionat, però l’evolució dels preus s’ha estabilitzat en un increment constant del 3%.

Ara bé, la inflació subjacent, que no registra els efectes de fenòmens com la sequera, ja se situa per sota de l’IPC general. Un fet que augura un caiguda dels preus al llarg dels propers mesos.

"La gent no nota a la seva butxaca cap millora, però la perspectiva ha millorat. tenim pujades de productes concrets però d'aquí uns mesos l'IPC general acabarà baixant", assegura Ernest Pons, catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona, en declaracions a Onda Cero.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, l’increment a l’abril s’atribueix als preus del gas i l’electricitat, que registren una pujada quan just fa un any feien tot el contrari. L’alimentació també hi ha tingut a veure. Destaquem l’Oli d’Oliva, que creix al voltant d’un 70% respecte l’any anterior mentre la fruita fresca un 17% i la carn en menor mesura. Pel que fa la variació mensual, la inflació encadena dos mesos consecutius de repunts.

L’increment dels preus dels aliments i el gas acaba afectant als qui menys tenen, perquè es veuen oblidats a destinar una part més gran de la seva renda a pal·liar els efectes de la inflació. Per això, des de CCOO reclamen pujades salarials.

Un fet que rebutgen fer de forma descontrolada les patronals. Recorden que les pujades salarials suposen més costos laborals que moltes empreses, sobretot les pimes, no poden suportar.