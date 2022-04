Cataluña vuelve a amenazar con retirar unilateralmente las mascarillas en la escuela

LEER MÁS El Gobierno plantea eliminar las mascarillas en interiores tras Semana Santa y la Junta pide no precipitarse

En un comunicado, el departamento de Salud ha explicado que ha pedido por carta a al Ministerio de Sanidad la retirada de las mascarillas en los interiores, con la excepción de los entornos sanitarios, sociosanitarios y también en el transporte público. De esta manera, la consejería dirigida por Josep Maria Argimon insiste en su petición de levantar esta medida.

Plante de Argimon

La postura de Cataluña no será defendida por el consejero de Salud de la Generalitat que está participando en el Pleno del Parlament. En el comunicado, el departamento explica que no se ha podido delegar su asistencia porque no lo permite el reglamento del propio Consejo.

Vía unilateral

Si esta mediodía no se aborda la cuestión en la reunión entre Sanidad y los gobiernos autonómicos, Argimon elevará el tema a la Comisión Delegada de Covid-19 del Govern para que se levanta la obligatoriedad de las mascarillas en el entorno escolar. La semana pasada, en una entrevisa en RAC-1, Argimon ya avisó que, si esta semana no se tomaba la medida, plantearía aplicarla unilateralmente en Cataluña. Según Argimon, "los niños no pueden estar todo el día con la mascarilla", ya que es contraproducente desde el punto de vista pedagógico. La retirada de la mascarilla sería gradual empezando por los estudiantes de primaria.