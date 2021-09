El PP català adverteix que uns comptes amb el suport de la CUP signifiquen “més impostos i més despeses supèrflues”

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el líder dels populars ha explicat que, en la trobada que van mantenir amb el conseller d’Economia, Jaume Giró, ja li va traslladar que “si ell assumia l’agenda de la CUP no hi hauria massa a parlar” perquè “Catalunya necessita menys impostos, no incrementar-los encara més”. En aquest sentit, ha assenyalat que “Catalunya és la comunitat autònoma menys competitiva”.

Alejandro Fernández també ha ironitzat obre el fet que Giró hagi assegurat que té una sensibilitat d’esquerres més del que se li pressuposa: “Té la sensibilitat d’esquerres de Nelson Rockefeller”.

A favor de la llibertat

Sobre la polèmica al voltant del projecte de llei de l’audiovisual, Fernàndez no s’ha mostrat partidari d’establir quotes per protegir la producció en català en les plataformes de vídeo a demanda: “S’ha de respectar la llibertat, les llengües han de servir per comunicar-se i s’han de deixar les obsessions malaltisses perquè, al final, malgrat aplicar polítiques que diuen proteccionistes del català més agressives resulta que l’ús del català s’ha reduït de manera notable. En aquest sentit, el líder popular ha cridat l’independentisme a fer-ne una reflexió.