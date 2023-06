La Cambra de Propietaris no veu tensió residencial a Barcelona

En una entrevista a la Brúixola, el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha assegurat que tenen "dades oficials" de la Generalitat i d'altres administracions que demostren que a Barcelona no es compleixen les condicions que estableix la norma per limitar el preu de l'habitatge. Ni les llars de mitjana dediquen més del 30% de la renda a pagar el lloguer o la quota hipotectària i tampoc el preu del lloguer ha pujat 3 punts per sobre de la inflació en els darrers cinc anys. Un posicionament que es produeix la mateixa setmana que el govern català ha iniciat el procediment per delimitar les zones on s’han de regular els preus del lloguer.

Es pot aplicar per barris o districtes?

Òscar Gorgues també ha rebutjar aplicar la normativa en els districtes on sí que es compleix algun d'aquests requisits: "Si s'aplica a districtes concrets, es desequilibra el mercat immobiliari de la ciutat. Ja ets pots imaginar on invertiran els inversors". El gerent de la cambra de propietaris de Barcelona ha apuntat que a Ciutat Vella les famílies dediquen el 31% de la seva renda a pagar l'habitatge i a Sant Gervasi els preus han pujat per sobre de l'IPC. "No sembla lògic declarar àrea tensa Sant Gervasi perquè és el barri de més poder adquisitiu de la ciutat", ha conclòs Gorgues.

Conflictivitat jurídica

El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona reconeix que la nova llei de l'habitatge "podria permetre més d'una interpretació però nosaltres hem fet una literal sense distorsionar els resultats". És per això que Gorgues veu possible que es generi conflictivitat jurídica per la implementació de la normativa. Una llei que, ha recordat Gorgues, va néixer "sense consens". A més, ara cal sumar-li el fet que a les autonomies on ha guanyat el PP es podria no aplicar la llei. Això, per Gorgues, "pot perjudicar molt el mercat immobiliari de Catalunya, ja que els invesors aniran a buscar altres mercats on no hi ha aquestes restriccions".