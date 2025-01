Caixabank seguirà a València

L’entitat dirigida per Gonzalo Gortázar ha argumentat la decisió amb motius que van més enllà dels factors polítics. Gortázar s'ha felicitat per la nova etapa d'estabilitat política a Catalunya i ha assegurat que "és bo per a tots". Tot i això, el conseller delegat de Caixabank ha afirmat que, si bé la marxa de Catalunya al 2017 estava vinculada a la tensió del procés, ara l'entitat no és la mateixa que fa 8 anys. En aquest sentit, ha afegit que la fusió amb Bankia dona sentit al fet de mantenir la seu social a València i que la decisió té "caràcter indefinit". Tot i això, ha defensat que a Barcelona i Madrid hi tenen els seus operatives per una qüestió d'"equilibri".

Gortázar ha donat aqueste explicacions durant la roda de premsa de presentació dels resultats de 2024. L'entitat va obtenir un benefici net atribuït de 5.787 milions d'euros el 2024, un 20,2% més que l’any anterior. En l’últim trimestre, el banc va guanyar 1.539 milions d’euros, un 33% més que en el mateix període del 2023 i un 2,2% menys que en el tercer trimestre.

Hereu, confiat en més retorns

La decisió de Caixabank es podria interpretar com un gerro d’aigua freda sobre l’optimisme del govern espanyol en relació al retorn de més empreses a Catalunya. En un esmorzar informatiu, el ministre d’indústria, Jordi Hereu, ha confiat en què el cas del Sabadell no sigui l’últim i que el procés de normalització política i fiscal segueixi avançant.