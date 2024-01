La Brúixola assenyala l'Orient: Programa especial Reis Mags

Els carrers dels municipis s'omplen de carrosses, caramels, fanalets i nens i nenes que esperen llevar-se demà al matí amb les cases plenes de regals. És per això que en una nit tan especial, volem dedicar un programa a parlar sobre la nit més màgica de l'any. Començarem conversant amb el folklorista Amadeu Carbó sobre els orígens dels Reis Mags: Quants eren en un inici? Què signifiquen l'or, l'encens i la mirra? Continuarem parlant amb en Robert Calvo que ens aproparà la màgia a l'estudi explicant-nos la història del seu amic Jerkay, patge reial. Un dels col·laboradors més fidels dels Reis d'Orient el trobem a Castellví de Rosanes, a la comarca del Baix Llobregat. Per aquest motiu, parlem amb el president de l'Associació d'Amics dels Reis de la localitat, Manel Fernández, que ajuda a SS. MM. en la ingent tasca de repartir regals casa per casa. En una nit tan especial, també aflora la solidaritat Durant el programa, parlem amb el director local de Creu Roja Joventut a Girona, Alan Trillo, sobre la iniciativa que recull joguines per entregar-les als infants més vulnerables. Tampoc ens oblidem de la gent gran i descobrim iniciatives com les visites reials a les residències de la mà de Ramon Santacana, de la Comissió de la cavalcada de Reis De Sant Just Desvern. En aquesta festivitat, també hi ha espai per a la gastronomia. Aprendrem els orígens del tortell amb l'escriptor i consultor gastronòmic, Jaume Fàbrega, i descobrirem com fer un bon tortell de la mà del millor mestre artesà pastisser espanyol 2022, Marcos Díaz.