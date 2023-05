Borsa 23/05/2023

Els dubtes castiguen les borses mundials enmig de la incertesa que provoquen les negociacions per a evitar l'impagament dels Estats Units... La reunió d'aquest dilluns va acabar sense acord i les dades del PMI de l'eurozona han reflectit un fre major de l'esperat. L’Ibex ha tancat la segona jornada de la setmana amb una caiguda del 0,4%, abandonant els 9mil 300 punts.

En el rànquing d’empreses, liderant les pujades i per tant sortirà en la primera posició en la pròxima sessió hi ha Colonial, que ha tancat amb un increment de gairebé el 2,3%, seguida de Merlin Properties i Bankintern. Per l’altra banda han encapçalat la llista per la cua Amadeus, Inditex i Fluidra.