Bombers i ADF, enfrontats per la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu

Continua l’enfrontament entre bombers i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) pel pla d’actuació previst per a la campanya d’incendis d’aquest estiu. Primer, les ADF es van queixar perquè aquest pla les "relegava a la cua de l’incendi" en les tasques d’extinció. Arran d’això, el Govern en funcions va aturar l’aprovació del document. I ara són els sindicats de bombers els qui han alçat la veu.

En un comunicat signat per tots els sindicats de Bombers de la Generalitat, han reclamat al Govern que restableixi el Pla d’Actuació del Grup d’Intervenció (PAGI) de 2024, que ha estat l’origen de la polèmica. Mentre que les ADF consideren que la nova versió del pla limita la seva intervenció als incendis, els bombers asseguren que no representa cap canvi respecte a l’any passat.

Les tasques de les ADF, a debat

També recorden que les ADF es van crear per fer tasques de gestió i prevenció, i que només fa uns anys se les va incorporar a les tasques d’extinció. El delegat sindical d’UGT Bombers, Antonio del Río, ha dit, en declaracions a Onda Cero, que volen “retrocedir més en el temps” i que tornin a limitar-se a la seva funció inicial: "Aquella tasca inestimable per la qual van néixer, i la que més necessitem de cara als incendis, que és allò de treballar els focs a l'hivern, gestionar els boscos, els punts estratègics i, fins i tot, fer cremes controlades". Del Río ha precisat que, durant els incendis forestals, el paper d'aquestes entitats ha de ser "donar suport als bombers amb la maquinària pesada, per exemple, llaurant camps".

Per a les ADF, això reflecteix un "menysteniment" de la seva feina, cosa que els bombers neguen rotundament. En aquest sentit, des dels sindicats remarquen que les ADF estan formades per voluntaris que no tenen la formació ni la protecció laboral que sí que tenen els bombers. Per això, creuen que permetre que accedeixin al focus d’un incendi és perillós i pot provocar accidents greus. Les ADF han convocat una roda de premsa demà divendres a les dotze per explicar la seva visió de la situació.