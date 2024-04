Barcelona recuperarà completament la Rambla aquest Sant Jordi

Falten dues setmanes per celebrar Sant Jordi i el sector del llibre català ja espera amb candeletes el seu dia gran. En la primera edició amb copagament de les parades, es preveu que n'hi hagi més de 400 arreu de Barcelona i prop d'un centenar a la Rambla, que es recuperarà enguany en la seva totalitat.

L'atemptat del 2017 i, més endavant, la pandèmia, van fer que l'espai de la Rambla destinat a Sant Jordi s'hagués de limitar. Aquest any, per fi, l'emblemàtic carrer barceloní tornarà a omplir-se de parades de punta a punta.

El d'enguany també serà el primer Sant Jordi a celebrar-se en un dia feiner després d'un temps, fet que repartirà més les vendes per tot Catalunya. "Tornem a trobar un Sant Jordi entre setmana, que és el més habitual. Això suposa que la venda de llibres es faci als llocs habituals on viu la gent, fet que, quan cau en cap de setmana, és diferent", ha explicat Jordi Ferré, representant de la Cambra del Llibre de Catalunya, durant la presentació de Sant Jordi que s'ha fet aquest matí a l'Ateneu Barcelonès.

La polèmica del copagament

Tant la Cambra del Llibre com el Gremi de Llibreters preveuen arribar a l'1,8 milions de llibres venuts l'any passat. Tot plegat, en una diada marcada per la polèmica del copagament. Per primer cop, les parades de les zones professionals de Barcelona, que compten amb serveis com electricitat i personal, s'han de pagar.

"Tot parteix de reflexions internes del Gremi. Feia falta posar un copagament per fer front a la despesa que genera un espai que ens permet treballar millor als professionals en aquest dia", ha justificat el president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco.

Del Arco assegura que el sector ho ha entès i que a partir d'ara serà sempre així. D'altra banda, ha dit que ja no anunciaran els llibres més venuts el mateix dia per evitar errors com el de l'any passat. El dia 23 diran quina és la tendència de venda, i el dia 29 donaran la dada definitiva.