Baixen els pacients operats fora de termini però creixen els que pateixen retards en proves i consultes a l'especialista

En el marc de la comissió al Parlament d’aquesta cartera, la Conselleria ha retut comptes sobre el Pla de Millora d’Accessibilitat al Sistema de Salut, que es va posar en marxa el març. El pla té una partida de 110 milions d'euros (MEUR) per millorar les llistes d'espera, una de les principals preocupacions a la sanitat catalana per l'infrafinançament del sistema de salut, les retallades de fa una dècada i també l'impacte de la covid-19. Un dels objectius que va fixar el pla és que totes les proves i les operacions es facin dins el temps de garantia el 2024.

Pel que fa als primers resultats fets públics, el 64% dels usuaris van obtenir cita per al professional de referència del CAP en cinc dies (juny 2023; 52% el 2022) i l'objectiu marcat pel pla és que siguin el 70% a finals d'any. "A nivell de l'accessibilitat al cap de 10 dies, l'objectiu és que a final d'any estigui al 90%; ara com ara estem al 81% i partíem del 70%. Per tant, hi ha hagut una tendència a la millora", ha subratllat el conseller de Salut, Manel Balcells.

Pel que fa a l'accés telefònic, el 75% dels usuaris van aconseguir una resposta al primer intent (61% el 2022) i el 88,5% al cap de 12 hores (81% el 2022). D'altra banda, a la majoria d'usuaris (94%), ja se'ls ha assignat un administratiu de referència, de la mateixa manera que tenen un metge i infermera de referència.

D’altra banda, Balcells ha anunciat que s’estan reduint les llistes d’espera pel que fa a les intervencions quirúrgiques: "Hi ha un increment d'activitat important del 13% respecte al 2022, això vol dir molta més activitat quirúrgica. D'altra banda, un 35% de les persones que estaven fora de termini ja no ho estan".

L'oposició no es conforma amb els resultats

L’oposició no s’ha conformat amb aquests resultats i ha denunciat que creixen els qui pateixen retards en proves i consultes a l’especialista. En xifres, més de 63.000 pacients han esperat més del que tocava per a una prova diagnòstica, un 0,5% més respecte al 2022, i a 162.329 pacients els hi ha passat el mateix per a una visita a l'especialista, un 13% més respecte a l’any passat.

El PSC creu que el conseller ha presentat un "bon relat" però una "mala gestió" i la CUP n'ha qüestionat algunes afirmacions i xifres, mentre que els comuns han incidit en millors condicions salarials i laborals per als professionals sanitaris. Vox ha alertat de les llargues esperes per a una prova diagnòstica en algunes especialitats i en alguns hospitals i Cs ha parlat de "fracàs". Des de Junts s'han fet càrrec de la complexitat de millorar el sistema sanitari per l'infrafinançament crònic i ERC, partit del Govern, ha defensat el pla i que els resultats no poden ser immediats.